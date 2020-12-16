Выбери Игровой ПК

Вспоминая времена, когда братюни таскали меня с собой в Санрайз и там, без конца и края шляясь в поисках комплектующих с частым заскоком на Горбуху, тратя время и нервы, вы кое-как собирали приблизительно что-то, что работало и не сгорало в первую же неделю, сейчас с конторой DigitalRazor просто блеск! Звонишь и...1) Тебе не пытаются втюхать, а поясняют что за чем, если делаешь кастомную сборку. Ведут разъяснительную работу.2) В курсе последнего железа, в отличие от тебя. Согласитесь, стоит упустить темку хотя бы на полгода и уже плаваешь по новинкам.3) Всё есть!4) Всё качественное, а голова не болит за то, что всучат подделку или б\у.5) Тест. Ты в принципе понимаешь, что если оно не разлетелось там за 8-24 часа, то it's alive!6) Всё в ОДНОМ МЕСТЕ!7) От и до держат в курсе и присылают к порогу, пока ты в тапочках сидишь себе, попиваешь кофеёк и читаешь свежую Таймс.8) Нет ощущения, что люди работают на отъе... короче, парни реально любят свое дело и творят красоту и годноту!9) Итоговый продукт стоит своих денег. Кроилам, конечно, не подойдет, ведь у соседа Васи есть ещё хорошая запаянная почти топовая видюха с АлиЭкспресс. Ну и что, что в два раза меньше оригинала? Модель мини! Ещё круче. Что ж, таким можно пожелать лишь творческих узбеков.ЗАКРЕПИМ: Собрать отличный компьютер под ключ с большинством, если не всеми вашими хотелками, более того, быстро и качественно и за нормальные деньги - это к ребятам из конторы DigitalRazor. Полюбому!

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