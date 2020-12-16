Выбери Игровой ПК
ВЫБЕРИ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ
1 ВЫБЕРИ РАЗРЕШЕНИЕ:
2 ВЫБЕРИ ИГРУ:
Полученные показатели FPS являются усредненными и служат для демонстрации относительной производительности систем на максимальных настройках графики.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ
3 ВЫБЕРИ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ:
PERFORMANCE X
Выберите тип конфигуратора:
Процессор:
10-ядерный Intel Core i9 10900X 3.70GHz
Оперативная память:
16GB (2x8Gb) DDR4 3000Mhz RGB
Видеокарта:
NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB
Системный SSD:
SSD M.2 480GB
Накопитель 1:
Жесткий диск 2TB
Накопитель 2:
Накопитель не выбран
Гарантия:
Стандартная 36 месяцев
ВЫБЕРИ Игровой компьютер
ВЫБЕРИ
Формат ПК
Intel / AMD
Intel/AMD РАЗГОН
Intel/AMD РАЗГОН
Intel/AMD
Многоядерные процессоры:
Серия игровых компьютеров DIGITALRAZOR PERFOMANCE оснащены процессорами Intel Core и AMD Ryzen, которые имеют до 64-х ядер и 128 потоков.
Новые процессоры Intel Core 10-го - это новый уровень производительности в играх и работе. Старший процессор для игр в серии i9-10900K, который имеет тактовую частоту в Turbo Boost до 5.3 Ghz и возможности разгона, что в совокупности обеспечит владельца достаточной производительностью для всех современных игр в высоком разрешении в тандеме с современными видеокартами NVIDIA 30-й серии. Для создателей контента предусмотрены процессоры из экстремальной серии, где флагманом является 18-ти ядреный Intel Core i9-10980XE, поддерживающий 36 потоков с максимальным объемом оперативной памяти до 256GB.
Яркими представителями компании AMD являются процессоры Ryzen R9-3900X, имеющий 12 ядер и Threadripper 3990X с безумными 64 ядрами на борту. Процессоры AMD рассчитаны на широкий профиль задач от игр до тяжелого рендеринга. Threadripper 3990X - один из самых мощных процессоров для настольных ПК, который имеет 64 ядра, 128 потоков и суммарную кэш-память в 288 МБ.
Высший уровень игры:
Игровые компьютеры DIGITALRAZOR серии Performance оснащаются игровыми картами нового поколения Geforce RTX 30, которые основаны на новой архитектуре Ampere. Ampere — это архитектура NVIDIA RTX второго поколения с новыми ядрами RT, тензорными ядрами и потоковыми мультипроцессорами, обеспечивающими максимально реалистичные эффекты трассировки лучей и передовые возможности на базе иcкуcственного интеллекта.
RTX 3090: Флагманской видеокартой является NVIDIA Geforce RTX 3090, демонстрирует колоссальную мощь во всех отношениях, обеспечивая абсолютно новый уровень производительности. Видеокарта также оснащена впечатляющим объемом видеопамяти 24 Гб G6X.
Карта дает кратный прирост производительности относительно предыдущих поколений за счет технологии DLSS открывает мир в гейминг на уровне 8K HDR.
Оперативная память:
В составе игровых компьютеров серии PERFOMANCE используется память стандарта DDR4.В зависимости от ваших потребностей мы рекомендуем использовать 32/64 GB оперативной памяти в компьютерах данной серии. Для некоторых задач и конфигураций предусмотрена установка до 256GB памяти.
В старших игровых конфигураторах есть возможность выбора высокочастной памяти до 4200MHz с ARGB подсветкой.
Память стандарта DDR4 обеспечивает повышенную производительность, увеличенную емкость DIMM, улучшенную целостность данных и пониженное энергопотребление. DDR4 достигает скорости до 2Гбит/с на контакт и потребляет меньше энергии, чем DDR3L (DDR3 с пониженным напряжением), обеспечивая до 50% роста производительности и скорости, а также снижая энергопотребление всей вычислительной среды.
Подсистема хранения данных:
Все игровые компьютеры DigitalRazor серии PERFOMANCE имеют широкие возможности по установки системы хранения данных от стандартных жестких дисков до сверхбыстрых NVME накопителей в различных сочетаниях конфигурации.
Твердотельные SSD:
NVME - это стандарт, который позволяет работать современным твердотельным накопителям работать на шине PCI-e с высокой скоростью чтения / записи до 2-3 ГБ/с. Данный формат мы рекомендуем использовать для установки операционной системы и рабочих приложений, что значительно увеличит визуальное быстродействие компьютера в целом, как и скорость работы в частности.
Стандартный SSD, которые работают по шине SATA - это наиболее популярный формат, без которого необходится ни один наш компьютер. SSD накопители быстрее жестких дисков более чем в 2 раза, тише и долговечнее и имееют оптимальную стоимость на объем и скорость. Для комфортной игры мы рекомендуем использовать накопители этого типа для установки игр.
Жесткие диски:
Это классические накопители, которые имеют невысокую скорость чтения/записи, зато при этом они имеют самую низкую стоимость по соотношению с их объемом. Они отлично подходят как резервное хранилище для хранения данных большого объема. Если компьютер планируется использовать в рабочих задачах и предполагается хранения исходных рабочих фото/видео материалов или иных проектов, мы рекомендуем использовать технологию Raid-массива для возможности восстановления данных в случаи форс-мажорных обстоятельств, которые могут привести к потерям данных.
Системы охлаждения:
Особое внимание уделяется системе охлаждения компьютера. Низкие температуры системы решают несколько задач, таких как: продление срока работы основным самым производительным эллементам системы, низкий уровень шума и общая эстетика компьютера.
Воздушная система охлаждения: В системах DigitalRazor серии PERFOMANCE есть возможность установки воздушной системы охлаждения, как с RGB подсветкой, так и специальных тихих башенных кулеров, которые обеспечивают почти бесшумную работу даже при максимальной нагрузке на процессор.
Жидкостная система охлаждения: Отдельного внимание заслуживает система водяного охлаждения замкнутого типа. Данный тип охлаждения предназначен для высокопроизводительных процессоров и любителей эстетики. За счет массивного радиатора до 280 мм и высокой теплопроводности хладогента эффективность рассеивания тепла повышается, что позволяет снизить рабочие температуры процессора и добиться эффектного внешнего вида за счет синхронизации ARGB подсветики всей системы.
Кастомное охлаждение: Для тех, кто привык к бескомпромиссным решениям и хочет получить максимально низкие температуры в купе с уникальным внешним видом предусмотрена установка кастомных систем охлаждения. Кастомная система охлаждения собирается в ручную нашими инженерами. Есть возможность выбора цвета охлаждающей жидкости и фитингов, стиль гиба трубок и их материала. Каждая система охлаждения уникальна и требует полного разбора видеокарты для установки специальных вободлоков, которые повышают эффективность охлаждения.
Гарантия на игровые компьютеры DigitalRazor PERFOMANCE
Базовая гарантия для компьютеров серии PERFORMANCE составляет 36 месяцев. Данная гарантия включает в себя высококвалифицированную техническую и сервисную поддержку. Наши менеджеры всегда готовы оказать консультационную поддержку с установкой и настройкой оборудования.
В гарантияю входит:
- Удаленная техническая и сервисная поддержка в течении 36 месяцев.
- Горячая замена компонентов у клиента с возможностью выезда мастера в СПБ и МСК. - Бесплатная доставка до СЦ и обратно для Санкт-Петербурга и Москвы в течении 36 месяцев.
- Бесплатная доставки до СЦ и обратно для других городов в течении 12 месяцев и компенсация половины стоимости доставки в оставшийся срок.
- Ускореная замена вышедших из строя компонентов в течении 3 рабочих дней в СЦ на новые.
- Возможность расширить сервисные услуги до 36 месяцев.
В случае, если компьютер вышел из строя в первый месяц после получения, доставка до СЦ и обратно осуществляется за наш счет для всей России с моментальной заменой компонентов на новые в СЦ в течении 1 дня.
Тестирование игровых компьютеров DIGITALRAZOR PERFORMANCE
Мы проводим комплексное тестирование игрового компьютера при помощи специализированного программного обеспечения, предназначенного для оценки стабильности, производительности и температурного режима.
Специальные наборы утилит создают максимально возможную нагрузку в течении длительного времени, проходя несколько циклов с последующим логированием и графическим отображением полученных данных. Большинство проблем с железом удается "поймать" именно на этапе предварительного тестирования.
Для компьютеров серии PERFORMANCE проводится стандартное тестирование в течение 8-24 часов.
Сборка и настройка
Мы уделяем особое внимание сборке и настройке компьютеров. Специалисты и мастера компании проходят жесткий отбор на профессиональную пригодность. Это позволяет создавать системы с учетом высоких требований компании, обращая внимание на малейшие детали.
Наша задача обеспечить наших клиентов бесперебойным и качественным оборудованием с безупречным внешним видом, которое позволит в полной мере получить удовольствие от игр в том виде, как это задумывалось разработчиками.
Сборка включает в себя: работу с кабель-менеджментом, качественный термоинтерфейс, настройку системы охлаждения, прошивку BIOS'а материнской платы, установку всех актуальных драйверов и настройку подсистемы хранения данных.
Надежная и бесплатная доставка:
Наша компания осуществляет бесплатную доставку по всей территории России. Мы работаем только с проверенными логистическими компаниями, отправляемый груз обязательно будет застрахован на полную стоимость.
Каждый игровой компьютер снабжен надежной упаковочной тарой с пенопакетом, предотвращающим любые повреждения груза при транспортировке.
При отправке компьютеров серии PERFOMANCE между городами фирменный транспортировочный ящик предоставляется в комплекте. Он обеспечит железную сохранность груза.
Отзывы
1) Тебе не пытаются втюхать, а поясняют что за чем, если делаешь кастомную сборку. Ведут разъяснительную работу.
2) В курсе последнего железа, в отличие от тебя. Согласитесь, стоит упустить темку хотя бы на полгода и уже плаваешь по новинкам.
3) Всё есть!
4) Всё качественное, а голова не болит за то, что всучат подделку или б\у.
5) Тест. Ты в принципе понимаешь, что если оно не разлетелось там за 8-24 часа, то it's alive!
6) Всё в ОДНОМ МЕСТЕ!
7) От и до держат в курсе и присылают к порогу, пока ты в тапочках сидишь себе, попиваешь кофеёк и читаешь свежую Таймс.
8) Нет ощущения, что люди работают на отъе... короче, парни реально любят свое дело и творят красоту и годноту!
9) Итоговый продукт стоит своих денег. Кроилам, конечно, не подойдет, ведь у соседа Васи есть ещё хорошая запаянная почти топовая видюха с АлиЭкспресс. Ну и что, что в два раза меньше оригинала? Модель мини! Ещё круче. Что ж, таким можно пожелать лишь творческих узбеков.
ЗАКРЕПИМ: Собрать отличный компьютер под ключ с большинством, если не всеми вашими хотелками, более того, быстро и качественно и за нормальные деньги - это к ребятам из конторы DigitalRazor. Полюбому!
1) Тебе не пытаются втюхать, а поясняют что за чем, если делаешь кастомную сборку. Ведут разъяснительную работу.
2) В курсе последнего железа, в отличие от тебя. Согласитесь, стоит упустить темку хотя бы на полгода и уже плаваешь по новинкам.
3) Всё есть!
4) Всё качественное, а голова не болит за то, что всучат подделку или б\у.
5) Тест. Ты в принципе понимаешь, что если оно не разлетелось там за 8-24 часа, то it's alive!
6) Всё в ОДНОМ МЕСТЕ!
7) От и до держат в курсе и присылают к порогу, пока ты в тапочках сидишь себе, попиваешь кофеёк и читаешь свежую Таймс.
8) Нет ощущения, что люди работают на отъе... короче, парни реально любят свое дело и творят красоту и годноту!
9) Итоговый продукт стоит своих денег. Кроилам, конечно, не подойдет, ведь у соседа Васи есть ещё хорошая запаянная почти топовая видюха с АлиЭкспресс. Ну и что, что в два раза меньше оригинала? Модель мини! Ещё круче. Что ж, таким можно пожелать лишь творческих узбеков.
ЗАКРЕПИМ: Собрать отличный компьютер под ключ с большинством, если не всеми вашими хотелками, более того, быстро и качественно и за нормальные деньги - это к ребятам из конторы DigitalRazor. Полюбому!
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы по Доставке
Вопросы по Оплате
Вопросы по Гарантии
Вопросы по Сборке
Вопросы по Доставке
В какие города вы осуществляете доставку?
Наша компания осуществляет доставку по всей территории России. Мы работаем только с проверенными логистическими компаниями, отправляемый груз обязательно будет застрахован на полную стоимость и снабжается дополнительной упаковочной тарой, а также датчиками удара.
Сколько стоит доставка в Санкт-Петербург?
Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно. Сроки доставки - 1 рабочий день с момента готовности Вашего ПК к отгрузке.
Сколько стоит доставка в Москву?
Доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется бесплатно. Отправка грузов в Москву производится регулярно, поэтому мы можем гарантировать максимально короткие сроки доставки, - 1 рабочий день с момента готовности Вашего ПК к отгрузке.
Сколько стоит доставка в мой город?
Вне зависимости от региона Вашего проживания и удаленности населенного пункта мы обеспечим надежную и бесплатную доставку Вашего игрового ПК. При необходимости Вы можете уточнить информацию по срокам доставки у наших специалистов по телефону +7 (800) 500-99-26 или по электронной почте order@digital-razor.ru
Мой город отсутствует в списке доставки
Если Ваш город отсутствует в списке, просто укажите название Вашего города в поле комментарий в момент оформления заказа. Наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей и обязательно найдут оптимальные варианты доставки для Вашего населенного пункта.
Я переживаю за сохранность груза при доставке
Не переживайте, мы специально разработали ряд специальных мер обеспечивающих надежную транспортировку в любой регион нашей страны:
- Все отправления застрахованы на полную стоимость
- Сохранность комплектующих обеспечивает специальный пенопакет, который заполняет пустые пространства и предотвращает компоненты от встряски и изломов креплений.
- При доставке мы используем фирменный деревянный ящик*, который обеспечивает сохранность груза при внешних воздействиях.
*В серии DigitalRazor ProGaming деревянный ящик платный. В остальных сериях ящик предоставляется бесплатно.
Возможна доставка в другие страны?
Доставка возможна в страны Таможенного Союза: Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Более точную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону +7 (800) 500-99-26 или по электронной почте order@digital-razor.ru
Вопросы по Оплате
Как я могу оплатить заказ на игровой компьютер?
Вы можете оплатить заказ наиболее удобным для Вас способом:
- Банковской картой на сайте
- Наличными в офисе компании в Санкт-Петербурге И Москве
- Банковским переводом по счету для физического лица
- Банковским переводом по счету для юридического лица
- С помощью сервиса PayPal
- С помощью сервиса онлайн кредитования
Возможна ли оплата после получения заказ?
На текущий момент оплата после получения заказ невозможна. Это обусловлено производственными процессами и условиями доставки:
- Все компьютеры собираются под заказ, поэтому производственная линия требует бесперебойной работы. Любой отказ от заказа ведет к сбоям и увеличениям сроков сборки для всех клиентов.
- Во всех сборках используются новые комплектующие. В случае отказа от компьютера все компоненты системы теряют товарный вид, что не позволяет их использовать в дальнейшем.
- Игровые компьютеры это габаритный груз, средняя стоимость которого выше среднестатистических товаров. По этим причинам транспортные компании не могут принимать подобные грузы с оплатой при получении.
Я переживаю, что после предоплаты заказа, я не не получу свой компьютер
Мы создаем первоклассные игровые компьютеры более 10 лет. Мы дорожим своей репутацией и не видим смысла обманывать своих клиентов.
Также Вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов в официальной группе DigitalRazor
Могу ли я приобрести компьютер в кредит?
Мы предлагаем воспользоваться удобным сервисом, который позволяет подать заявку в кредит сразу в несколько банков, не выходя из дома. Просто выберите соответвующий способ оплаты при оформлении Вашего заказа, и заполните анкету по форме банка. После этого в течение 2-х минут Вы получите ответ от всех банков, которые готовы выдать кредит на покупку игрового компьютера. Более подробную информацию по вопросам кредитования Вы можете получить у наших специалистов по телефону +7 (800) 500-99-26 или по электронной почте order@digital-razor.ru
Есть ли скидки на игровые компьютеры?
Мы не практикуем использование прямых скидок на наши компьютеры, так как считаем их вводом в заблуждение покупателя относительно реальной стоимость продукта. Мы предлагаем клиентам товары, услуги и обслуживание на взаимовыгодных условиях, когда цена соответствует предложению.
В качестве альтернативы, мы работаем над акциями и специальными предложениями. В конфигураторах такие предложения отмечены специальными бейджиками. Подробную информацию о действующих специальных предложениях и маркетинговых акциях мы публикуем на нашем сайте в разделе "Акции".
Вопросы по Гарантии
Что делать если компьютер не работает?
По всем возникающим техническим вопросам Вы можете обратиться на нашу горячую линию по
бесплатному номеру телефону: - +7 (800) 550-72-65 или на электронную почту: service@digital-razor.ru .
Менеджеры нашей компании постараются помочь решить вопрос максимально оперативно. Если задача требует привлечения технических специалистов, мы проведем первичную диагностику и сообщим о дальнейших шагах удобным для Вас способом.
Как показывает наша практика большая часть проблем связана с программной частью и может быть решена путем удаленного подключения.
Если проблема обусловлена аппаратными неисправностями и требует замены компонентов компьютер необходимо привезти в один из наших сервисных центров.
Сервисные центры нашей компании находятся в г. Санкт-Петербург и г. Москва.
Как мне доставить компьютер в сервисный центр?
Сервисный центры нашей компании находятся по адресам:
- Санкт-Петербург, Краснопутиловская 69.
Контакты: service@digital-razor.ru, Россия: +7 (800) 550-72-65
- Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 31с38, 3 этаж, офис 14
телефон: +7 (495) 229-39-60
Условия и стоимость доставки оборудования в СЦ зависит от серии игровых компьютеров DigitalRazor и приобретенного пакета гарантии:
- Performance - серия и Evolution - серия: доставка в СЦ осуществляется бесплатно за счет нашей компании в обе стороны вне зависимости от региона
- Progaming - серия, MINI - серия и Игровые моноблоки: доставка в СЦ осуществляется бесплатно за счет нашей компании для Москвы и Санкт-Петербурга, для регионов существует 50% компенсация стоимости расходов на транспортировку
- Для всех серий, доставка в СЦ бесплатная в течении 1-го месяца, в случае выхода из строя системы по причине скрытого заводского.
Как долго осуществляется гарантийный ремонт?
Мы прекрасно понимаем, что для многих ПК служит не только средством развлечения, но и инструментом для профессиональной работы и его отсутствие накладывает значительные неудобства. Именно поэтому наша основная задача выявить неисправность и устранить ее в максимально сжатые сроки. Как правило диагностика и замена компонентов занимает не более 1-3 рабочих дней.
Вопросы по Сборке
Сколько занимает сборка игрового компьютера?
Срок сборки игрового компьютера зависит от сложности системы и наличия дефицитных
компонентов в Вашей конфигурации.
Для серий ProGaming, Performance, MINI - стандартный срок сборки составляет 5-7 рабочих дней
Для Игровых моноблоков средний срок сборки составляет 7-10 рабочих дней
Для серии EVOLUTION средний срок сборки составляет 10-15 рабочих дня
В том числе, есть возможность заказать срочную сборку игрового компьютера, которая составляет 1-3 рабочих дня.*
* Опция доступа для определенных серий игровых систем. Выбрать ее можно внутри конфигуратора.
Есть ли у Вас готовые компьютеры?
Основная идея нашей компании собирать первоклассные компьютеры под задачи клиентов, создавая компьютер именно под Ваши потребности. Наш конфигуратор позволяет Вам создать свой компьютер именно таким, каким Вы его себе представляете, выбрать цвет подсветки, корпуса, серию компонентов и т.д. Именно поэтому у нас нет предсобранных конфигураций на складе. Большая часть компонентов присутствующих в конфигураторе присутствует на складе, поэтому Ваш ПК будет собран в максимально кратчайшие сроки.
Можно купить комплектующие отдельно?
Мы продаем только готовые компьютеры. Исключение составляют некоторые компоненты ограниченных серий, которые отсутствуют в свободной продаже. При необходимости Вы можете уточнить информацию по срокам и точной стоимости таких компонентов у наших специалистов по телефону +7 (800) 500-99-26 или по электронной почте order@digital-razor.ru
Хочу установить комплектующие, которых нет в конфигураторе?
Если в наших конфигураторах Вы не обнаружили необходимые Вам компоненты, свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы постараемся найти возможность привезти под заказ и установить данные комплектующие в Ваш игровой компьютер.
Мой компьютер придет в собранном состоянии?
Игровые компьютеры DigitalRazor доставляются только в собранном виде. Системы проходят
полный цикл: сборку компьютера, настройку программного обеспечения, стресс-тестирования
от 8 до 48 часов и финальную проверку ОТК по готовности системы. Только после этого
компьютер отправляется к Вам.
Собирать первоклассные игровые компьютеры - это наша работа.