ВЫБЕРИ ИГРОВУЮ СЕРИЮ

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SMART конфигуратор SMART конфигуратор Упрощенный вариант конфигуратора с возможностью оценки производительности игрового ПК в основных задачах.
Smart - конфигураторПерейти
DESIGN конфигуратор DESIGN конфигуратор Конфигуратор дизайна игрового ПК с возможностью выбора своих изображений, покраски корпуса и цвета подсветки Design - конфигураторПерейти

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INTEL CORE

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PROGAMING PROGAMING Игровые компьютеры данной серии прекрасно подойдут для игр в FullHD Производительность: HD FullHD 2K 4K Игры: Стриминг и запись: Обработка видео: Min Max Upgrade: Кастомизация: от 60 000 ₽
PERFORMANCE PERFORMANCE Универсальные компьютеры для игр, стриминга и создания контента Производительность: HD FullHD 2K 4K Игры: Стриминг и запись: Обработка видео: Min Max Upgrade: Кастомизация: от 135 000 ₽
EVOLUTION EVOLUTION Мощные компьютеры с кастомным охлаждением Производительность: HD FullHD 2K 4K Игры: Стриминг и запись: Обработка видео: Min Max Upgrade: Кастомизация: от 200 000 ₽
PERFORMANCE X STINGER AIO Суперпроизводительный игровой моноблок 34" с изогнутой панелью Производительность: HD FullHD 2K 4K Игры: Стриминг и запись: Обработка видео: Min Max Upgrade: Кастомизация: от 160 000 ₽



ПОЧЕМУ DIGITALRAZOR

Мы создаем системы с учетом высоких требований геймеров и энтузиастов, стараемся делать уникальные вещи, которые позволяют покупателю наслаждаться игровым процессом в полном объеме. Агрессивный дизайн, эффективное охлаждение и высокая производительность - это наша основа при создании любого модельного ряда.


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Бесплатная и надежная доставка со страхованием по России.

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

Гарантия на игровые компьютеры составляет от 24 до 36 месяцев.

СТРЕСС - ТЕСТИРОВАНИЕ

Все компьютеры проходят комплексное стресс-тестирование.

ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

В Москве и Санкт-Петербурге, для регионов бесплатный трансфер*