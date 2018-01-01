ВЫБЕРИ ИГРОВУЮ СЕРИЮ

ПОЧЕМУ DIGITALRAZOR
Мы создаем системы с учетом высоких требований геймеров и энтузиастов, стараемся делать уникальные вещи, которые позволяют покупателю наслаждаться игровым процессом в полном объеме. Агрессивный дизайн, эффективное охлаждение и высокая производительность - это наша основа при создании любого модельного ряда.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Бесплатная и надежная доставка со страхованием по России.
ГАРАНТИЯ
3 ГОДА
Гарантия на игровые компьютеры составляет от 24 до 36 месяцев.
СТРЕСС - ТЕСТИРОВАНИЕ
Все компьютеры проходят комплексное стресс-тестирование.
ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
В Москве и Санкт-Петербурге, для регионов бесплатный трансфер*